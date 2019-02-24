Ersun Yanal derbi planını belirledi

Herşeye rağmen taraftarın sahip çıktığı teknik direktör Ersun Yanal, Zenit maçını geride bıraktı, futbolcularına Beşiktaş derbisi için hazırladığı imha planını anlattı. Bu sezon takımının başında ilk derbi maça çıkacak olan tecrübeli çalıştırıcı, zorlu maç öncesi öğrencileri ile toplantılar yaptı, karşılaşmanın takım ve camia için önemini anlattı. Sahada ne yapmaları gerektiği konusunda önerilerde bulunan Yanal, “Beşiktaş karşısında sakin bir oyun sergileyip, sadece işimize bakacağız” uyarısında bulundu.

'Aynı şeyler olmasın'

“Son haftalarda kazanamamanın verdiği stresle, zaman zaman kontrolü elinizden kaçırıp, takımını yalnız bırakıyorsunuz” diyerek oyuncularına seslenen Yanal, “Beşiktaş karşısında aynı şeyleri yapmanızı istemiyoruz. 90 dakika boyunca 11 kişi mücadele edip, kazanmak için tüm varlığımızı ortaya koymalı, bize inanan camiaya bir derbi galibiyeti hediye etmeliyiz” ifadelerini kullandı.