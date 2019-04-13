Ersun Yanal, derbi öncesi tercihini yaptı: Hazır mısın Volkan!

Fenerbahçe’nin derbi 11’i büyük bir merakla beklenirken, Ersun hocanın özellikle kaledeki tercihi çok konuşulacak gibi görünüyor. Süper Lig’deki son 2 maçta kaleyi Harun’a teslim eden tecrübeli teknik adam, hafta boyunca Volkan Demirel’i derbiye ısındırıyordu. 37 yaşındaki file bekçisinin büyük maçlardaki performansı ve tecrübesine güvenen Yanal, dünkü idmanda öğrencisiyle bir görüşme yaptı. Kritik mücadelede formayı kendisine vereceğini ileten Yanal, Volkan’ın bir kez daha derbiye damga vuracağını düşünüyor.

Takımı da motive ediyor

Sarı-Lacivertli formayla Kadıköy’de Galatasaray’a karşı mağlubiyet yüzü görmeyen Volkan Demirel’in de, hafta boyunca özel olarak çalıştığı ve arkadaşlarını motive edici konuşmalar yaptığı öğrenildi. Bu arada Ersun hocanın, her ihtimale karşın Harun’u da ilk 11’de oynatacakmış gibi hazırladığı ve kaleci antrenörleriyle sık sık görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor.

Ömer Necati Albayrak

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