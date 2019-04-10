Ersun Yanal derbi öncesi Moses ile görüştü!

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcu Victor Moses'a Galatasaray derbisinin önemini anlatan teknik direktör Ersun Yanal, "3 puan için en iyi halinle sahada ol" dedi.

10 Nisan 2019, Çarşamba 07:18
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Ersun Yanal derbi öncesi Moses ile görüştü!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü maçında kaçırdığı goller sonrası morali bozulan Victor Moses ile özel bir görüşme yaptı. Kötü bir maç çıkardığını Moses'a anlatan Yanal, kendisinden genel olarak memnun olduğunu kaydetti. Tecrübeli teknik adam, kaçırdığı gollerin 11'deki yerinde bir değişikliğe neden olmayacağını Nijeryalı oyuncuya iletti. 

"HÜCUMDAKİ EN BÜYÜK SİLAHIMSIN"

Yanal, Moses'a "Bu önemli maçta kesinkikle bir motivasyon kaybı istemiyorum. Derbide yine 11'de olacaksın. Benim en büyük hücum silahım sensin. Aynı konsantrasyonla sahada ol. Bu maç bizim camiamız için çok önemli. 3 puanı almak zorundayız. Pazar günü sahada en iyi halinle olmanı istiyorum. Sana çok güveniyorum. Bu kez yakaladığın fırsatı gol yapacaksın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah

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