Ersun Yanal değişimi başlatıyor! Volkan ve Dirar...

Fenerbahçe, tarihinin en kötü ilk devresinin ardından ikinci yarıya büyük bir kadro değişimi ile başlayacak. Değişimin ana figürleri ise Cocu döneminde kadro dışı bırakılan Volkan Demirel ve Nabil Dirar olacak. Ersun Yanal, bu ikiliyi bir an önce ilk 11’e monte etmek istiyor. Volkan ve Dirar, kamptaki performanslarıyla kısa sürede formayı kapabileceklerini gösterdi. Alkmaar karşısındaki formları da Ersun Yanal’ı fazlasıyla umutlandırdı. Ersun Yanal’ın üzerine titrediği bir diğer isim ise Ferdi Kadıoğlu. Genç orta saha oyuncusu, Giresunspor ile oynanan kupa rövanşının son bölümünde bulduğu şansı iyi değerlendirmişti.

İlk şans Ümraniye’de

Ferdi, yakaladığı çıkışı kampta da devam ettirdi. Yanal, sezonun ikinci bölümünde 19 yaşındaki öğrencisine daha fazla fırsat vermeyi planlıyor. Başarılı teknik adam, perşembe günü kupada oynanacak Ümraniyespor mücadelesinde Volkan, Dirar ve Ferdi’yi 11’de oynatarak lig öncesi durumlarını son köz görme fırsatı yakalayacak.

'Güzel günler bizi bekliyor'

Alkmaar maçıyla birlikte formasına kavuşan Volkan Demirel, umut dolu mesajlar verdi. Tecrübeli file bekçisi, “Çok güzel günler bizi bekliyor. Taraftarımızı, formamı, her şeyi çok özlemişim. Sezonun ikinci yarısı çok farklı geçecek. Bunun için ben de elimden geleni yapacağım. Taraftarımızı çok mutlu edeceğimizin garantisini veriyorum” diye konuştu.

Yusuf Dursun



