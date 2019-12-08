Ersun Yanal: Daha iyi olacağız

Sarı-Lacivertliler’de teknik direktör Ersun Yanal, Gençlerbirliği maçında gol açısından ortalamaların üstüne çıktıklarına dikkat çekti.

Yanal, “Sakatların tam olarak istenilen seviyeye ulaşmasının ardından takım olarak çok daha farklı bir boyuta geçeceğiz. En önemlisi biz hep birlikteyiz. Hep birlikte kalacağız. Bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Bu birliktelik bizi zirveye çıkaracaktır. Genelde zaten iyi oynuyoruz ancak tek eksiğimiz gol oluyor” ifadelerini kullandı.

Takıma iki gün izin

Fenerbahçe’de üst üste oynanan deplasmanların yanı sıra, Türkiye Kupası ve ardından gelen Gençlerbirliği maçının yorgunluğunu üstlerinden atmaları için teknik direktör Ersun Yanal, futbolcularına iki günlük izin verdi. Bu süreçte aileleriyle vakit geçirip stresli sezonda kısa da olsa dinlenme fırsatı bulacak oyuncular, deplasmandaki Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına ise yarından itibaren tesislerinde başlayacak. Tolgay

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