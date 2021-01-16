Ersun Yanal: Daha iyi Antalyaspor izlettireceğiz

Ersun Tanal'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Genel plan topu rakibe vermekti ama 10 kişi kaldıktan sonra bu bozuldu ve topu tamamen rakibe vermek zorunda kaldık.. Şu anda 7 oyuncumuz yok. Sakatlarımız ve koronadan dolayı sahalardan uzak kalan oyuncularımız var. Ama takım olarak iyi oynuyoruz. Ligin ikinci yarısına daha farklı ve daha güçlü bir Antalyaspor olarak girmek istiyoruz. Önümüzde çok maç var. Top hem bizde hem rakipteyken bu oyunu iyi oyanayan bir takım olmak istiyoruz.

Hatayspor maçındaki kırılma dışında alınan sonuçların normal olduğunu düşünüyorum. Gün geçtikçe daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Kazanabileceğimiz dış saha maçları vardı. Onları kazanabilirdik. Daha fazla koşan ve plana sadık kalan bir takım olabilirdik. Eksik olan futbolcuların gelmesiyle birlikte daha iyi bir Antalyaspor izleyeceksiniz.





İlgili Haberler Amilton gol sevincinin ne anlama geldiğini açıkladı



