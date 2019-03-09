Ersun Yanal: Burası Fenerbahçe!

Ersun Yanal'ın açıklamaları şu şekilde:

İlk yarının 20 dakikasında yüzde 70'e yüzde 30'luk oranla hakimiyet bizdeydik. Sadece 25 dakikalık bir bölüm var, orada çok kötüydük. İkinci yarıda kontrolü elimize aldık ve pozisyonlara girdik. Atamazsanız golü rakip sizi cezalandırır, onlar da bunu yaptılar.

Bütün takımın mücadelesini değerlendirmek lazım. Zor bir dönemden geçiyor. Oynadığımızn oyunun karşılığını alamadığımızı düşünüyorum ama bu emeklerin karşılığını elbette alacağız. Tarafatarımızı çok iyi anlıyorum. Kazanmak için zamanımız da vardı ama atamadık.

Özellikle çıkarken çok fazla top kaybı yaptık. 25. dakikadan sonra çok fazla top kaybı yaptık ve kontrolü rakibe verdik. Burası Fenerbahçe, burada oynamak ve bu atmosferi kaldırmak, yaşamak kolay değildir.

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