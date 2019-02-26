Ersun Yanal: Burası Darülaceze değil ki!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal maçın ardından açıklamalarda bulundu.

26 Şubat 2019, Salı 15:48 Son Güncelleme:
- A +
Ersun Yanal: Burası Darülaceze değil ki!

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal tarihi Beşiktaş maçının ardından basın mensupları ile yaptığı kısa sohbette de ilginç açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam: "Soyunma odasında ne konuştuğumu gerçekten hatırlamıyorum. O anki adrenalinle gerçekten çok fazla şey söyledim. Zor bir süreçte göreve geldik. (Esprili şekilde) Geride kalan süreçte yaşlandık. Takım kadrosu çok kalabalık. Bu sayıyı çok hızlı bir şekilde normal seviyeye getirmemiz gerekiyor. Sezon sonu çok hızlı bir şekilde geliyor. Halen bu sıkıntılarla uğraşıyoruz. 32 kişiyle antrenman yapıyoruz bunu 24’e indirmemiz gerek. Ne yapalım bazı oyuncuları kullanmayacağız. Burası Darülaceze değil ki. Bazı oyuncularla yollarımızı ayıracağız.” dedi. 

VOLKAN DA SÖZ ALDI

Devre arası teknik direktör Yanal’ın yaptığı konuşma sonrası futbolcular da söz aldı. Bu isimlerden biri de kaptan Volkan Demirel oldu. Deneyimli kaleci “ Kulübün genetiğinde bu var. Daha bu sezon Galatasaray derbisini benzer şekilde çevirdik. Bunu da çevirebiliriz. Henüz hiçbir şey bitmedi” diyerek takım arkadaşlarını motive etmeye çalıştı. (Skorer)

Haberin fotoğrafları için tıklayınDerbi sonrası Fenerbahçeli futbolculardan Samandıra'da frikik şov!

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.