Ersun Yanal'ın maç sonu değerlendirmeleri şu şekilde:

Aldığımı 3 puan hepimizi mutlu etti. Oyunun büyük bölümünde arzu ettiğimiz üstünlüğü kurduk. Topa sahip olan ve rakibi kontrol eden bizdik. Bunu Türkiye'de en iyi yapan Fenerbahçe. Bazı bölümlerden ise memnun değilim. Bunu düzeltmemiz lazım. Fenerbahçe taraftarının istediği oyunu göstereceğiz.

Vedat Muriç'e golü attıktan sonra formasını çıkarmasın diye adeta saldırdık. Biz böyle şeylere tenezzül etmeyiz. Biz Fenerbahçe'yiz.

Comolli’ye bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. Bu konuda söyleyeceğim çok fazla bir şey yok.

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