Ersun Yanal: Bu takımın oyunu daha da gelişecek!

Ersun Yanal'ın maç sonu yayıncı kuruluş mikrofonlarına yaptığı değerlendirme şu şekilde:

"Daha da gelişecek"

Oyun iştahı önemliydi. Şampiyonluk parolamız ve söylemlerimiz bir yere oturmalı... Bu takım oyunu daha da gelişecek. Eksiklerimiz var. Her maçta bu eksiklikler gözükecek. Bir taraftan da oyuncuların oynama iştahlarına saygı duymalıyız.

"Kıyaslama yapamayız"

Geçen seneyle bu sene arasında çok fark var. Şartlar çok değişik. Geçen sene gibi zamanları Fenerbahçe yaşamaya alışık değil. O yüzden kıyaslamamak lazım. Bizim genetiğimizdeki beklentileri konuşmamız lazım. Buna motive olmak durumundayız.

"Volkan kenara atılamaz"

Bunu konuşmanın yeri belki burası değil ama Volkan Demirel Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu. Asla kenara atılacak bir oyuncu değil. Zamanı geldiğinde bu konuda açıklama yapılacaktır.

Bu haberi de okudular Vedat Muriç gol anını anlattı