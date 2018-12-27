Ersun Yanal: Bu takıma transfer şart

Erzurum’dan sonra Antalya’ya da diş geçiremeyen Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’si eleştiri yağmuruna tutulurken tecrübeli teknik adam ikinci yarı bambaşka bir takım vaadinde bulundu.

Devre arasında gereken her şeyi yapacaklarını ve ikinci yarıya faklı bir profilde çıkacaklarını ifade eden Yanal “Bulunduğumuz bu durum camiamıza yakışmıyor. Fenerbahçe’yi destekleyen milyonlara borcumuzu ödeyeceğiz. Bu takımı ait olduğu yere taşıyacak donanıma sahibiz. Gerekeni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” sözleriyle endişeye mahal olmadığını dile getirdi. Geleceğe umutla baktıklarını söyleyen “Bu takımın tek eksiği öz güven. Bunu kazanmak da bizim elimizde. Bize güvenenleri değil tenkit edenleri mahcup edeceğiz” diyerek iddiasını ortaya koydu.

Transfer şart Başkan!

Antalya maçının ardından soyunma odasında bir toplantı yapan Ersun Yanal “Bulunduğunuz yerin farkına varın ve sorumluluklarınızı yerine getirin. Kamp döneminde yoğun bir mesai sonrasında ise çok zorlu maçlar bizi bekliyor. Bu size ilk ve son uyarım” sözleriyle herkesten kendine çekidüzen vermesini istedi. Oyuncular izne çıkarken, mesaiye devam eden Yanal’ın kapsamlı bir rapor hazırladığı ve yönetimden transfer istediği öğrenildi. Ersun Hoca’nın özellikle stoper, orta saha ve bir kanat oyuncusu için ısrarlı olduğu, gönderileceklerin durumuna göre takviye sayısının artabileceği öğrenildi. Yanal’ın golcü tercihini Soldado’dan yana kullanmasından sonra Slimani’nin kendine takım aradığı da haberler arasında. (Türkiye Gazetesi)