Ersun Yanal: Bu oyunu oynamaya devam edeceğiz

Ersun Yanal'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Rakip sahada yüzde 55'e yakın oynamak ve yine rakip sahada daha fazla ikili mücadele kazanmak çok önemli. Bugünkü kalite tesadüf değil. Tüm oyuncular bu kaliteyi sahaya yansıttı. Bizi şampiyonluğa taşıyacak bu oyunu oynamaya devam edeceğiz. Bu sahada Kadıköy ruhunu sahaya yansıtıyoruz. Oyuncularım disiplinden de taviz vermediler.

Maçı konuşuyoruz ama bir doğal afet yaşadık. Ne olursa olsun can kaybettik. Bugün belki burada oynamayıp daha sonra da oynayabilirdik. Bu konuda Fenerbahçe Kulübü de elinden gelen her şeyi de yapacaktır. Gerekirse bir hazırlık maçı yapğılıp oraya destek de olabiliriz. Biz bir deprem ülkesiyiz ve bununla yaşamayı öğrenmeliyiz.

Fenerbahçe 3 Temmuz'dan bu yana ne kadar büyük bir sivil toplum örgütü olduğunu hep göstermiştir.

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