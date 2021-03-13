Ersun Yanal: Bu mağlubiyetten ders çıkaracağız

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Fraport- TAV Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal da şunları söyledi:

“Oynan maçtan daha iyisini yapabilirdik ancak sonuç elde edemedik. Daha iyi sonuç için disiplin ve oynadığımız oyunun sadakati çok önemliydi. Bizi kendi oyunumuz dışında hiçbir şey etkilememeli. Bizim oyun dışında etkilendiğimiz konular oldu. Özellikle maçın hakeminin tutumundan kaynaklanan benim ve oyuncularım takıntısı bizi oldukça oyunun dışarına çekti. Buna izin vermememiz gerekiyordu ancak maalesef bunu yaptık. Diğer taraftan rakibimizin sert oyunu ve mücadelesine karşılık vereceğimiz birçok pozisyon varken, maalesef dağınıklığımız yüzünden bunu yapamadık. 15 maçtır kaybetmeyen bir takım ve bugün mağlup olan takım. Futbolun içinde böyle şeyler var ama bir daha böyle bir şeyin tekrarlanması adına; oyuncularımızla biz gereken konuşmaları yapacağız. Nasıl kazandığımızı paylaşıyorsak kaybettiğimizi de paylaşıp yolumuza bakacağız.”

"ÇIKARDIĞIMIZ DERSİN SONUÇLARINDA DAHA İYİ ÇALIŞMALIYIZ"

Çarşamba günü Antalya’da Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de Alanyaspor ile karşılaşacakları hatırlatılırken, bu maçtan ders çıkarmaları gerektiğini belirten Yanal, şöyle konuştu:

“Rakibimiz yine aynı takım olacak ama bizim bu maçtan da ders çıkarmamız gerekiyor. Öncelikle çıkardığımız dersin sonuçlarında daha iyi çalışmalıyız. Her 2 takıma da başarılar dilerim.”

Burcu MUTLU / ALANYA (Antalya), (DHA) -



