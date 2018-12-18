Ersun Yanal: Bu iş takım oyunu, tek başımıza değiliz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, FB TV'de birbirinden önemli açıklamalara imza attı ve 4. yıldızı takmak için her şeyi yapacaklarının altını çizdi.





İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları:

Büyük taraftarımızın isteği ve arzusu beni ayrıca mutlu ediyor.

Taraftarlarımızın, camiamızın hiç kuşkusu olmasın. Biz bu işe tutkuyla bağlıyız ve başarı için tüm fedakarlıkları yapmaya hazırız. Fenerbahçe taraftarının istediği coşkulu oyunu oynayacağız. Onlara keyif vereceğiz.

Biz 4. yıldızı takmaya geldik!

Fenerbahçe kiminle oynarsa oynasın, dünyanın neresinde olursa olsun, her maça kazanmak için çıkar. Çok kısa zaman içinde taraftarlarımızın zevkle izleyeceği bir takımı oluşturmak için yola çıktık ve bunu yapacağız.

Bu iş takım oyunu. Tek başımıza değiliz, hep birlikte başarıya koşacağız.



