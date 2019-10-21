Ersun Yanal: Böyle devam edeceğiz

Ersun Yanal, galibiyete rağmen hatayla yenen golden dert yandı. Tecrübeli çalıştırıcı, “Bu sezon bireysel hatadan yediğimiz 7. goldü” ifadelerini kullandı. Ligde artık kolay deplasman olmadığının altını çizen Yanal, “Bu herkes için geçerli. Artık takımlar oyun disiplini ve sistemleri ile oldukça dirençli ve karşılık veren yapıdalar” diye konuştu. Ersun Yanal, şu anda önceliklerinin ideal oyuncuları takıma kazandırıp onların performansını artırmak olduğunu söyledi. Başarılı çalıştırıcı, bunu yaptıklarında galibiyetlerin daha kolay olacağını dile getirdi.

‘Emre özel bir oyuncu’

Deneyimli teknik adam, “2-0’a kadarki oyun tamam. Ancak sonrası doğru oyunu oynayamadık. Yine de bunu sonuca bağlayarak bitirmiş olmamız, özgüvenimiz açısından iyi oldu. Böyle devam edeceğiz” diye konuştu. Emre Belözoğlu’na ayrı bir parantez açan Ersun Yanal, “Başından beri söylüyorum, Emre özel bir oyuncu. Her alanda gözünü kapatıp işini en iyi şekilde yapıyor. Ciddi problemlerine rağmen mücadele ediyor. Yaşla ilgili değil, darbeyle ilgili. Onu doğru kullandığımızda çok daha iyisini yapacağız” dedi.

Ferdi’ye mesaj

Son olarak Ferdi Kadıoğlu’nun kadroya alınmamasına değinen Ersun Yanal, “Fenerbahçe kadrosu önemli ve değerlidir. Burada olmak ve oynamaksa ciddi hazırlık gerektirir. Ferdi’yi kullandık, kullanmaya devam edeceğiz. Önemli olan Fenerbahçe’nin kazanarak devam etmesi” yorumunu yaptı.