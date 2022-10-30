Futbola Bursa'nın amatör kulüplerinden biri olan Yolspor'da stoper olarak oynamaya başlayan Altay Bayındır daha sonra Bursaspor 'un seçmelerine kaleci olarak katılmış ve yeşil beyazlı ekibin altyapısında oynamaya başlamıştı.

Futbola başladığı Yolspor'a tekrar dönen Bayındır, Arabayatağıspor kulübünde de forma giydi. Tarihler 2015'i gösterdiğinde ise Ankaragücü'nün altyapısında yer aldı. Altyapıdan A takıma yükselen Altay kısa sürede takımın kaptanı olma başarısını da gösterdi.

Asıl çıkışını ise 2019-2020 sezonunun başında sarı lacivertli takıma transfer olmasıyla yakaladı. O dönem takımın başında olan Ersun Yanal, Altay Bayındır'ın takıma kazandırılmasında büyük rol oynadı. Ersun Yanal Sabah Gazetesi'ne konuştu ve son dönemlerde çok eleştirilen tecrübeli kaleci için ise şu ifadelere yer verdi.

Ersun Yanal "Büyük kaleci çok kötü gol yer' diye bir söz vardır. Muslera, Dünya Kupası'nda topu elinden kaçırdı, basit gol yedi ve Uruguay elendi. O kötü kaleci mi? Asla değil. Altay karakteriyle, çizgisiyle, Fenerbahçe 'nin takım kaptanı. Bir sonuç, bir skor Altay'ı yok etmez, etmemeli. Göreceksiniz ileride teknik adam ya da yönetici olarak büyük hizmetlerine devam edecektir. Fenerbahçe çok zor oyuncu kazanıyor, kolay kaybedilmemeli" ifadelerini kullandı.

Yanal ayrıca sözlerine şöyle devam etti: "İnsana yatırım yapmak çok değerli. Bu da bir günde olacak bir şey değil. Uzun bir süreç gerektirir ve birçok badirenin atlatılması gerekir. Altay'ı transfer ettiğimizde "Fenerbahçe'de direkt oynayacak ve uzun yıllar hizmet edecek" iddiasında bulunmuştuk. Bunu söylerken de Altay'ın son 2-3 yılını değerlendirdik. Daha 20 yaşının başındaydı ve Ankaragücü gibi güçlü, büyük ve zor bir camianın kaptanıydı. Türkiye'de çok alışık olmadığımız bir oyuncu profili çiziyordu. Kendi karakterine, kendi kişilik performansına, psikolojik ve sosyal performansına yatırım yapıyordu" diye konuştı.







