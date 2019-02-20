Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 1-0 yendiği Rus ekip Zenit karşısında, deplasmanda tur arayacak. Geçen hafta Ülker Stadı’nda oynanan ilk maçı İslam Slimani’nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor.

Mücadele öncesi Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, yayıncı kuruluş beIN Sports'a önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Ersun Yanal'ın o açıklamaları:

İlk maçta oynadığımız 30 dakikalık bir oyun vardı. İlk 30 dakikalık oyunlarımız muhteşem oluyor. Bunu uzun zaman yaymamız gerekiyor. Rakibimize çok fazla pozisyon vermemiştik. Penaltı pozisyonu zaten sürpriz bir pozisyondu.

Zenit uzun süredir özel maç dahi yapmıyor. Bu bir avantaj ama diğer yandan güçlü oyuncuları var. İki takımın da gücü belli. Bizim İstanbul'da oynadığımız oyun bir referans. Burada da aynı oyunu tekrarlamamak için bir neden yok.

Bugün sezon başı olsa bile listemizde olacaktı. 25 kişilik liste 21 kişiye düştü. Elimizde bir kadro var ve bu kadroyla çıkıp elimizden geleni yapacağız. Seçim yaparken elimiz çok güçlü değil ama biz daha çeşitliliği olan oyuncuları takıma katmayı seçtik.

Yarın Ayew ilk 11'de oynayacak. Slimani'yi kullanmak konusunda sıkıntılarımız var. Büyük ihtimal kullanmayacağız. Rakibimiz bize önlem almak durumunda. Hızlı oyuncularımız var.

'Beşiktaş maçı mı daha önemli Zenit maç mı' sorusuna Yanal: "İkisi de. Ayırma şansımız yok ki. İki maç da bizim için çok önemli maçlar." cevabını verdi.