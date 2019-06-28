Yeni sezon öncesi Süper Lig’de şampiyon olacaklarını yineleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Artık mazaret yok, bu yıl şampiyon olmak zorundayız. Her oyuncu elinden gelenin en iyisini yapacak. Biz büyük bir aileyiz ve bu aile artık şampiyonluk yaşamak istiyor. Herkesin yeni sezonda elini taşın altına koymasını istiyorum. Çok çalışacağı ve bu şekilde hedefe ulaşacagız. Bir daha geçen sezonki gibi bir kabus yaşamayacağız” yorumunu yaptı.