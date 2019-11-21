Ersun Yanal: Artık hata yok

Fenerbahçe, dün sabah yaptığı antrenman ile Yeni Malatya maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Muriç ve Kruse’nin tedavisine devam edildi.

Milli takımlardan dönen Zanka ve Rodrigues ise yenileme çalışması yaptı. Sarı- Lacivertliler, antrenmanda pas çalışması sonrası dar alanda çift kale maç oynadı.

Ersun Yanal, idmanın ardından yaptığı konuşmada, “Bu sezon basit hatalar nedeniyle çok kayıplar yaşadık. Malatya gibi bir rakip karşısında hata istemiyorum. Bu mücadeleyi kazanmamız çok önemli” dedi.