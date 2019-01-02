Ersun Yanal: Artık hata lüksümüz yok

İkinci yarı hazırlıklarına bugün Samandıra Tesisleri’nde başlayacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, umut dolu konuştu.

Yanal, “2019 yılı ile birlikte artık camiasını sevindiren çok farklı bir Fenerbahçe izlettireceğiz. Bunun garantisini veriyorum. Oyuncularımızla birlikte Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere üç cephede de camiaya layık olmaya çalışacağız. İşimiz çok zor. Ama tüm engelleri elele verip birlikte aşacağız. Artık hata yapma lüksümüz yok” ifadelerini kullandı.

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