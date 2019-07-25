Ersun Yanal: Artık çok daha güçlüyüz

Başarılı teknik adam, transferlerin önemli bölümünün hızlı bir şekilde takıma katılmasından son derece memnun. Yanal, elindeki kadronun geçtiğimiz sezonkine oranla çok daha kaliteli olduğu görüşünde. Tecrübeli çalıştırıcı, “Çok önemli isimler aramıza katıldı. Hepsi birer değer. Adaptasyon sürecini çok iyi değerlendirdik. Gelen oyuncuların hırsı ve çalışma azmi, gelecek adına hepimizi umutlandırdı. Geçen sezona oranla daha güçlüyüz. Üstelik henüz transfer çalışmalarımız da bitmedi” ifadelerini kullandı.

‘AUDİ Cup’ta göreceksiniz’

Ersun Yanal, çalışmaların iyi gittiğini ve yolun sonunda şampiyonluk olduğunu iddia etti. 57 yaşındaki teknik adam, “Önemli rakiplerle oynayarak kendimizi test edeceğiz. Özellikle ay sonunda katılacağımız Audi Cup’ta Fenerbahçe’nin neler yapabileceğini göreceksiniz. Doğru yolda ilerliyoruz” diye konuştu.

Yusuf Dursun