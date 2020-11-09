Ersun Yanal Antalyaspor yolunda...

Antalyaspor, Tamer Tuna'nın ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandırdı. Akdeniz ekibi son olarak Fenerbahçe'de görev yapan 58 yaşındaki teknik direktör Ersun Yanal ile görüşüyor.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün A Spor kanalına yaptığı açıklamada, "Ersun Yanal ile görüşmeler en geç çarşamba günü netleşir" ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal, en son Fenerbahçe'nin 03.03.2020 tarihinde Trabzonspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında görev yapmıştı. Yanal daha sonra takım çalıştırmamıştı