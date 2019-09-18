Ersun Yanal, Alanya maçındaki futboldan memnun

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor’a 3-1 kaybederek, bu sezonun ilk yenilgisini yaşadı. Ancak Ersun Yanal ve teknik heyet, takımın ortaya koymaya çalıştığı oyun, felsefe ve mücadeleden memnun kaldı.

Bireysel hatalarla 3 golün geldiği tespitini yapan teknik ekip, Aytemiz Alanyaspor gibi güçlü bir takım karşısında bu hataları yaptıktan sonra çoğu takımın kazanma şansı olmadığını vurguladı.

1-0 öndeyken deplasmanda yapılan bu hataların faturası ağır olsa da takımın oyun anlayışının geçer not aldığı bildirildi.

Bu nedenle bireysel hataların azalması için çalışmalar yapılacağı kaydedildi. Özellikle kaleci Altay’ın ilk goldeki hatalı çıkışı, ikinci golde de topu hızlı oyuna sokmaya çalışması sonrası Jailson’u zor durumda bırakması ön plana alındı.

3. golde de orta saha oyuncusu olan Ozan Tufan’ın sağ bekte oynarken alışkanlıkları gereği kalesine doğru dönerken topu kaptırması da tespit edildi.

İkinci golde oyunu geriden kurmak isterken kaptırılan topta Altay’ın acele etmesi ve Jailson’un önde baskı sebebiyle topu çıkaramaması sonrası sarı-lacivertliler belki de maçı kaybetti.

Ancak teknik heyet bu konuda geri adım atmayacak.

Altay başta olmak üzere savunma oyuncularından topu geriden oyuna sokması isteniyor. Ancak gerekli dersler de çıkarıldı. Özellikle topu oyuna sokarken çevre kontrolü ve rakibin önde baskı yapabilme ihtimali üzerinde daha dikkatli durulacak.

Tek tek hatalar

Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 3-1’lik yenilgiyle geçen Fenerbahçe’de özellikle savunma hataları öne çıkıyor. Sadece Alanya deplasmanı için değil, son 1 aylık süreç ele alındığında sıkıntılar dikkat çekiyor. AUDİ Cup’tan itibaren Hasan Ali Kaldırım’ın sol bekte sakatlığının olması ve transfer yapılamaması nedeniyle Dirar’a yük bindi. Hem sol bekteki aksama hem de Dirar’ın sağ kanatta kullanılamaması işi bozdu.

Ligin ilk 4 haftasında stopere geçen Jailson’un kendi bölgesi olmadığı için aksaması da göze batıyor. Yenilen 5 golün 3’ü Jailson’un tarafından geldi. Bir diğer sıkıntı sağ bekte doğdu. Isla’nın sakatlığı, Murat Sağlam’ın yeterli bulunmamasıyla Ozan Tufan orta sahadan sağ beke geçmek zorunda kaldı ve Alanya deplasmanında pahalıya patladı.

(Milliyet)