Ersun Yanal: Alacağımız 1 puanla kupa finale daha rahat çıkacağız

Fraport-TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise, oyuncularının bugün olağanüstü bir mücadele verdiğini belirterek, “Bugünkü maçın bizim için oldukça yorucu ve zor geçeceği belliydi. Bugünkü sonuçtan sonra dönüp soyunma odasına baktığımda Ankaragücü maçı, özellikle milli aradan sonra sakatlanan oyuncularımız, arkasından da o hafta başlayan 6 oyuncunun kovid olması, devre arasındaki transfer yasağı sonrası belli kadroyla mücadeleye iten şartlar ve oyucularımızın olağanüstü duruşu olduğu bir sezon sonuna getirdi. Olağanüstü mücadele ettiler ve çok yorgun, bitkin durumdalar. Zor dönem geçirdik. Bu mücadeleyi ortaya koydukları için onlara teşekkür ediyorum. Sonda da alacağımız 1 puanla kupa finaline de daha rahat çıkmış olacağız” ifadelerini kullandı.



