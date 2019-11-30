Ersun Yanal: Adalet futbol için var. Adalet yoksa futbol da yok!

Ersun Yanal'ın yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Bugün çok futbol konuşmak istemiyorum. Yorumlar, istatistiklere girmek istemiyorum. Bu maç tarihe geçti. VAR'dır, kural hatasıdır değildir ama bunun 1 hafta öncesi de var. Golü atıyosun, maç değişecek, bir anda VAR devreye giriyor.

Adalet nerede? Adalet futbol için var. Adalet yoksa futbol da yok. Kaçanlar, kaybolanlar ne olacak? Ali gider, Mehmet gider, Ersun gider, problem değil biz kendi içimizde hesaplaşırız ama bunun hesabını kim verecek?

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