Ersun Yanal: 8 finalimiz var!

Üç haftalık aranın ardından Süper Lig’de yarın deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, iddialı konuştu. Futbolcularını kalan maçlara motive etmeye çalışan Yanal, yönetimin ve taraftarın büyük desteğine tam anlamıyla karşılık vermeleri gerektiğini belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, “Kulübümüz, UEFA Finansal Fair Play kurallarını çiğnenemek için herkesten büyük bir fedakârlık istedi. Bu fedâkarlık ortamında ben ve futbolcularım da bizden beklenenleri harfiyen yerine getirmenin gayreti içinde olacak. Önce Süper Lig’de kalan 8 maçımızı kazanıp, camiayı bir anlamda rahatlatmalıyız” dedi.

Önce 3 puan, sonra derbi

18 günlük bir aradan sonra maça çıkmanın zorluklarını yaşayacaklarını dile getiren deneyimli teknik adam, “8 final maçımızın ilkine Ankara’da çıkacağız. Rakibimiz son derece istekli ve puan almak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ciddi bir taraftar desteği de arkalarında olacak. Bizim yapacağımız tek şey, maça iyi odaklanıp 3 puanı almak. Şu an Galatasaray derbisini düşünmememiz gerek. Önce bu haftayı kayıpsız atlatalım, sonra derbi havasına hep birlikte gireriz, o heyecanı yaşarız” yorumunda bulundu.

Yusuf Dursun