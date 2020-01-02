Fenerbahçe, Süper Lig’in 16. haftasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 3-1 yenerken, Teknik Direktör Ersun Yanal derbinin ardından yaptığı açıklama ile gündemi değiştirmişti. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, “Fenerbahçe bugün teknik direktörsüz de kazandı. Gerekli açıklamayı hafta içi yapacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Yanal devamında Çaykur Rizespor maçını düşünerek takımın etkilenmemesi için bu toplantıyı Antalya kampında yapma kararı aldı. Deneyimli teknik adamın kendisine hakarete varan eleştirilerde bulunanları da bu basın toplantısına beklediği ifade edildi. Ersun Yanal’ın sosyal medya, gazete ya da ekranlardan bu ifadeleri kullanan yorumcu ve gazeteciler ile yüz yüze gelmeyi plandığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli hocanın kampta düzenleyeceği basın toplantısında yapacağı açıklamanın hedefinde ise yönetimin olmayacağı öğrenildi. Ersun Yanal’ın sezon boyunca kendisine yöneltilen ve hakarete varan eleştirileri gündeme getireceği kaydedildi.

Tahammülü yok

Tecrübeli teknik adamın ayrıca bu eleştirileri yapanlar için kariyer vurgusunda bulunacağı öğrenildi. Yanal; altyapıdan, alt liglere, milli takımdan, Fenerbahçe’ye kadar kariyeri boyunca yüzlerce, binlerce kez saha içi ve dışı ilgili karar aldığını vurgulayacak. Fenerbahçe’nin teknik patronu, mantıklı ve iyi niyetli her eleştiriye açık olduğunu belirtip, bunun tam tersini yapanlara da tahammülü olmadığını dile getirecek