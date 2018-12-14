Ersun Yanal 6 eski talebesiyle tekrar buluşacak

Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı-lacivertlilerdeki 2013-2014 sezonundan 6 futbolcusuyla tekrar çalışma fırsatı yakalayacak.

14 Aralık 2018, Cuma 11:46 Son Güncelleme:
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Ersun Yanal 6 eski talebesiyle tekrar buluşacak

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Phillip Cocu’nun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından takımın başına getirilen Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımında ikinci devrini yaşamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe’nin ligde kazandığı son şampiyonluk olan 2013-2014 sezonunda takımın başında olan Yanal, o dönemki şampiyon kadrodan 6 isimle tekrar buluşacak. Tecrübeli teknik adam; Volkan Demirel, Mehmet Topal, Hasan Ali, Alper Potuk, Uygar Mert Zeybek ve Erten Ersu ile 2013-2014 sezonunda çalışmış ve ligde ipi göğüsleyen taraf olmuştu. 

Gözler Volkan Demirel kararında 

17 Aralık’ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında kulübede olacak olan Yanal, çifte heyecanı birden yaşayacak. Hem takımın başında ilk maça çıkacak olan tecrübeli teknik adam hem de 17 Aralık’ta doğum günü heyecanı yaşayacak. Yanal’ın takımın başına gelmesinin ardından gözler ise Volkan Demirel kararına çevrildi. 5 Ekim’de süresiz olarak kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, 3 Temmuz 2017’de takım kampında 2013-2014 şampiyonluğu için, “Ersun Yanal, Aykut Kocaman’nın sistemi sayesinde şampiyon oldu” açıklamasını yapmıştı. 

İHA

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