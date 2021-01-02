Ersun Yanal, Galatasaray ile golsüz berabere kaldıkların maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Yanal, "Özgüven çok önemli. Oyunu hem savunma hem de hücumda oynamak önemli. Bazen özgüveni tekrar kazanmak için tek taraflı oynamak gerekiyor. Galatasaray daha iyiye gitmek istiyor. Onların da, bizim de zaaflarımız var."

"2021'e girdik. İyi bir başlangıç olsun. Oyun disiplini yüksek, plana sadık bir takım vardı. Bunu geliştirmek en büyük arzum. Her maçın ayrı senaryosu var." ifadelerini kullandı