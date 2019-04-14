Ersun Yanal: 11'e 11 oynasaydık kazanabilirdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

14 Nisan 2019, Pazar 21:58
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Ersun Yanal: 11'e 11 oynasaydık kazanabilirdik

Ersun Yanal'ın açıklamaları şu şekilde:

Bu maçlar zor maçlardır. Forma maçıdır, arma maçıdır... Dünyada sayılı maçlardan biridir. Bugün iyi bir mücadele verdik. 60 dakika eksik oynadık. İlk yarıda her iki takım için pozisyon zenginliği açısından belki 1-2 pozisyonumuz var. Galatasaray üstün gözükse de, çok pozisyon vermedik. Tartışılacak çok şey var. Ama bugün buradan istediğiniz puanları alıp dönebileceğiniz bir yer olmadığını gösterdik. Her seferinde gösteriyoruz. Oyuncularımı kutluyorum ama eksik kalmamamız gerekiyor. Ortadaki faullerin lehimize olmaması üzerimizde baskı oluşturdu. 11'e 11 oynasak kazanabilirdik.

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