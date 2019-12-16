Ersun Yanal 1 yılı tamamladı ama rakiplerini geçemedi

Ersun Yanal 14 Aralık 2018 tarihinde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmuştu. Deneyimli teknik adam tam 1 yılı tamamladı ancak sarı-lacivertli takıma geldiği tarihten bu yana ligde istediği sonuçları alamadı. Ersun Yanal 34 haftalık süreçte 57 puan topladı ve Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'i gerisinde kaldı.

Ersun Yanal'ın görevde olduğu son 1 yılda en çok puan alan Galatasaray

Ersun Yanal'ın görev yaptığı son 1 yılı ya da son 34 haftalık dönemi göz önüne aldığımız zaman en çok puan toplayan takım Galatasaray oldu. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray geride kalan 34 haftada 68 puan alırken Şenol Güneş ve Abdullah avcı ile çalışan Beşiktaş 67 puan topladı. Birer maçı eksik takımlardan Trabzonspor 64 puan, Başakşehir ise 60 puan topladı. Fenerbahçe ise 57 puan aldı. Bu takımların ardından 53 puanlı Sivasspor ve 51 puanlı Alanyaspor geliyor.





Deplasmanda 17 maçta 19 puan alabildi

Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın ikinci döneminde deplasmanda oynadığı 17 maçta 19 puan alabildi. Sarı-lacivertli takım deplasmanda 32 puan kaybederken aynı dönemde Trabzonspor 29, Başakşehir 27, Beşiktaş ve Galatasaray 26'şar puan topladı.

34 maçta 57 puan

Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor’a 3-1 yenilerek 15. hafta sonunda lider olan rakibinin 8 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde, ikinci Ersun Yanal dönemi istenilen gibi gitmiyor. 2013-2014’te şampiyonluğa taşıdığı sarı-lacivertlilere, geçen sezonun 16. haftasında tekrar gelen Ersun Yanal, ligde 34 maça çıktı. Bu 34 karşılaşmada Fenerbahçe, sadece 15 galibiyet alarak taraftarını üzdü. Sarı-lacivertliler, bu dönemde 12 beraberlik ile 7 yenilgi aldı. Ersun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminde Süper Lig’de 34 haftada 57 puan toplayabildi. Tecrübeli teknik adamla geçen sezon 19, bu sezon ise 15 maça çıkan sarı-lacivertliler, 1.67 puan ortalamasında kaldı.

Ersun Yanal şampiyon olduğu sezonun çok uzağında

Ersun Yanal, Fenerbahçe’deki ilk sezonunda yakaladığı başarının çok uzağında kaldı. Şampiyon olduğu sezon ligde 23 galibiyet elde eden ve 74 puan toplayan Yanal’lı Fenerbahçe, 2.17 puan ortalaması yakalamıştı. Ersun Yanal, Fenerbahçe’yle 81 resmi maçta 43 galibiyet alabildi. Sarı-lacivertliler, Yanal yönetiminde galibiyet oranında ise yüzde 47’de kaldı. Bu 81 maçta Fenerbahçe ayrıca, 20 yenilgi ve 18 beraberlikle sahadan ayrıldı. İkinci Yanal dönemimde ise sarı-lacivertliler, 41 resmi maça çıkıp 19 galibiyet alarak kötü bir performans ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, bu dönemde 12 beraberlik ile 10 yenilgi de aldı.







