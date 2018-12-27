‘Ersun hocaya transfer şart’

Fenerbahçe’nin eski yıldızlarından Elvir Baliç, Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği söyleşiye katıldı.

Baliç, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Şu anda bir düşüş yaşanıyor. Başkan Ali Koç büyük bir hevesle geldi. Çok şey yapmak istiyor Fenerbahçe için. Onun adına çok üzülüyorum. Kimse bu kadar kötü olacağını beklemiyordu. Yapılan transferler, Fenerbahçe’nin kalitesinde değil. Ersun Yanal’la birlikte daha farklı bir takım izleyeceğiz. Ancak gerekli transferler yapılırsa...” ifadelerini kullandı.