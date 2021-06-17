Ersu Şaşma: İbrahim hocamın hakkını ödeyemem

Sırıkla atlamada Türkiye rekorunu eline geçiren Ersu Şaşma, 5.80'´lik Olimpiyat barajını da geçerek adını Tokyo Olimpiyatları’na yazdırdı.

Türk atletizm tarihinde önemli bir başarı elde eden Şaşma duygularını şöyle ifade etti:

"Çok mutluyum, ne diyeceğimi bilmiyorum. Dilim tutuldu. Bugünlere gelmemde İbrahim hocamın, şu anki antrenörüm Hacı Erkan Çömlekçi´'nin, kulübüm Fenerbahçe ´nin ve Federasyonumuzun büyük katkıları oldu. Erken yaşta aramızdan ayrılan İbrahim hocamın hakkını ödeyemem. Hepsi onun sayesinde. Olimpiyatlara gitmek onun hayaliydi. Bu başarıyı İbrahim hocama armağan ediyorum."

MİNİ YORUM (Hatice Yücel)

6 ayda: 3 rekor 1 ilk ve 1 kota

Sırıkla atlamada her yıl üzerine katarak ilerleyen Ersu Şaşma için 2021 biraz buruk başlamıştı. Kendisini 13 yaşından bu yana çalıştıran antrenörü İbrahim Halil Çömlekçi'yi kalp krizi sonucu kaybetmişti. Milli atlet gardını düşürmedi ve vefat eden antrenörüyle birlikte kurduğu hayallerini gerçekleştirmek için yola devam etti, olimpiyat yılı içerisindeki belirlenen hedeften hiç 'Şaşma'dı!. Tam 6 aylık süreçte, Türk atletizminde sırıkla atlamada yeni bir sayfa açtı.

Ocak ayında Ruhan İşim'in 23 yıllık Türkiye rekorunu 5.71'le geçti, şubatta bu rekoru 5.72'yle geliştirdi. Dünyanın en iyileri Duplantis, Lavillenie'ler, Kendricks, Lisek gibi isimler arasında boy gösterdi. Martta Avrupa Salon Şampiyonası'nda ilk 8 arasına girdi, sırıkla atlamada (Olimpiyat, Dünya ve Avrupa seviyesinde) finale kalan ilk erkek atlet unvanını aldı... Ve haziranda açık havada 5.80 atladı, rekorunu geliştirdi, en önemlisi; Orhan Altan (1960 Roma) ve Ruhan İşim'den (2000 Sidney) sonra olimpiyata gidecek 3. isim oldu. Ersu Şaşma geç tanıştığı -rakiplerine göre- sırıkla atlamada, 6-7 yıl gibi kısa bir sürede yapılan çalışmalar, verilen fedakarlıkların karşılığını işte bu 6 aylık süreç içerisinde ortaya koydu.



