Ersu Şaşma hocası için rekor kırdı

Sırıkla atlamada daha önce Türkiye’de tüm rekorları kıran Mersinli Milli atlet Ersu Şaşma, geçen ay toprağa verdiği antrenörü İbrahim Halil Çömlekçi için çıktığı bu yılki ilk yarışında 23 yıllık rekoru da kırdı.

4 gün önce İstanbul’da yapılan yarışmada 5.71 metre atlayarak Ruhan İşim’in 23 yıllık rekorunu kıran Şaşma, hocasıyla koyduğu hedefleri kırmak için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Şaşma, "Bizim tek hedefimiz İbrahim hocamızın bütün hayallerini gerçekleştirmek" dedi. Sırıkla atlamaya başladığı günden beri Türkiye’de bulunduğu her kategoride rekor kıran ve halen kırdığı rekorların sahibi olan Şaşma, son kalan büyükler rekorunu da kırdı. Ersu Şaşma, rekorlarla ilgili olarak, "İbrahim hocam sayesinde şu anda Türkiye’de bütün rekorlar benim elimde. U-20, U-23, gençler, yıldızlar, büyükler açık ve salon hepsi bende" ifadelerini kullandı.



