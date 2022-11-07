2022 yılının değerlendirmesi ile sözlerine başlayan Ersu Şaşma, 2023'ün kendisi adına daha iyi geçeceğine inandığını ifade ederek, "2022 yılı benim için güzel geçti. Akdeniz Oyunları ve İslami Dayanışma Oyunları'nda madalyalarımı aldım. Dünya Şampiyonası'nda ise finale kaldım ve derecemi tekrarladım. İbrahim hocanın vefatından sonra yeni hocam gelmişti ve bir alışma dönemim oldu. 2023'ün daha farklı olacağını düşünüyorum. Bu sefer, hedeflediklerimin daha iyisini gerçekleştireceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

"2023 İÇİN OLİMPİYATA HAZIRLIK SENESİ DİYORUM"

2023 yılındaki hedeflerini de paylaşan Şaşma, "Mart ayında İstanbul'da düzenlenecek olan Salon Atletizm Şampiyonası var. İlk hedefim orası. Ardından bir Dünya Şampiyonası var ve ondan sonra Elmas Lig mücadeleleri olacak. 2023 için Olimpiyata hazırlık senesi diyorum. 2023 yılında yapacaklarımın olimpiyatta neler yapabileceğimi göstereceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"KEŞKE BİRİ DAHA OLSA ARKAMDA YA DA ÖNDE BİRİ OLSA BEN ONA YETİŞMEYE ÇALIŞSAM"

Sırıkla yüksek atlamada şu anda Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olmasının üzerinde bir baskı yaratmadığını ve bu şekilde kendini motive ettiğini vurgulayan 23 yaşındaki sporcu, "Kendimi daha çok gaza getiriyorum bu şekilde. Bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum ve bunun benim için iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Aşağılardan beni iten başka bir sporcu yok. Ben de kendimi bununla motive etmeye çalışıyorum. Keşke biri daha olsa arkamda ya da önde biri olsa ben ona yetişmeye çalışsam. Kendime hedefler koyup onları gerçekleştirmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"SEZON İÇERİSİNDE ARKA ARKAYA 2-3 GÜN İDMAN YAPMAZSAK O ZAMAN VÜCUTTAKİ YENİLENMELER ORTADAN KALKIYOR"

Milli sporcu antrenman temposu ve sistemiyle ilgili olarak ise, "Yabancı hoca geldiği için antrenman stili biraz farklı. Dinlenmeye önem verdiği için 3 gün antrenman yapıp 1 gün ara veriyoruz ve sonra tekrar başlıyoruz. Yeniden başladığımızda tabii ki antrenmanlar ağır geçiyor. Sezon bitince 3 hafta ara veriyoruz ve bunu da yeni bir sezona sıfır bir vücutla başlamak için yapıyoruz. Biraz daha farklı bu anlamda bizim branş. Sezon içerisinde arka arkaya 2-3 gün idman yapmazsak o zaman vücuttaki yenilenmeler ortadan kalkıyor ve bu şekilde de atlamak zorlaşıyor" diyerek sözlerini noktaladı. (DHA)



