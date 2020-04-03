Corona Virüs salgını Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini etkilemedi. Siyah-beyazlı takım Sergen Yalçın'ın istediği doğrultusunda gelecek sezon için girişimlerini sürdürüyor.

St. Pauli forması giyen gurbetçi oyuncu Ersin Zehir'in Beşiktaş'a transfer olacağı konuşuluyor. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için girişimler başladı. Peki, Ersin Zehir kimdir, kaç yaşında? İşte Beşiktaş'ın istediği Ersin Zehir'in kariyeri...

Ersin Zehir kimdir?

Sözleşmesi 2023'te bitecek olan 1.83 boyundaki ön liberonun piyasa değeri 400 bin euro civarında. Bu sezon 16 maçta forma giyen Ersin Zehir 1 gol kaydetti.

15 Ocak 1998'de Almanya'nın Lübeck kentinde doğan Ersin Zehir, futbol hayatına da Türkischer SV Lübeck takımında başladı. 2013'te VfB Lübeck'e transfer olan yetenekli futbolcu, 1 yıl sonra ise St. Pauli alt yapısına geçti. U17'den itibaren tüm yaş kategorilerinde forma giyen Ersin Zehir, 2018 yılından beri de A Takım'da oynuyor.