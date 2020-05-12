Tv8 ekranlarında Acun Ilıcalı’nın sunumuyla ekranlara gelen 'Survivor 2020’nin bu akşamki bölümüne Ersit Korkut'un sakatlandığı haberi damgasını vurdu.

Ersin Korkut geçtiğimiz günlerde sakatlanmış ve emar çekinmişti. Emar sonuçları çıkan Ersin Korkut artık Survivor 2020'ye devam edemeyecek.

Üzücü haberi Ersin korkut ve Survivor ekibine veren Acun Ilıcalı "Benim için en hüzünlü veda oldu" ifadelerini kullandı.

"Köpeğimi göreceğim"

İstanbul'a gidince "Köpeğim Mess'in beni nasıl karşılayacağını merak ediyorum" diyen Ersin Korkut'un gözleri doldu.

Korkut'un çok sevdiği köpeği Mess, ölmüş ancak kimse Ersin Korkut'a bu haberi verememişti..