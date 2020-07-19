Ersin ilk yarıda Fenerbahçe şutlarını durdurdu

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ilk yarısında Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu başarılı oldu. Kalesine gelen 4 isabetli şutu da çıkaran Ersin, takımını maça ortak etti. Fenerbahçe ilk yarıda rakip kaleye 14 şut çekmeyi başardı ancak gol bulamadı

Ersin görev yaptığı ilk 6 maçta %56 kurtarış oranı yakalarken 2 maçı gol yemeden tamamladı. Ersin geçen haftada Yeni Malatyaspor maçını gol yemeden tamamlamış ve ilk yarıda önemli kurtarışlar yapmıştı