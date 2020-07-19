Ersin ilk yarıda Fenerbahçe şutlarını durdurdu
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ilk yarısında Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu başarılı oldu. Kalesine gelen 4 isabetli şutu da çıkaran Ersin, takımını maça ortak etti. Fenerbahçe ilk yarıda rakip kaleye 14 şut çekmeyi başardı ancak gol bulamadı
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ilk yarısında Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu başarılı oldu. Kalesine gelen 4 isabetli şutu da çıkaran Ersin, takımını maça ortak etti. Fenerbahçe ilk yarıda rakip kaleye 14 şut çekmeyi başardı ancak gol bulamadı
Ersin görev yaptığı ilk 6 maçta %56 kurtarış oranı yakalarken 2 maçı gol yemeden tamamladı. Ersin geçen haftada Yeni Malatyaspor maçını gol yemeden tamamlamış ve ilk yarıda önemli kurtarışlar yapmıştı