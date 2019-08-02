İşte Düzen'in yaptığı açıklamalar:

"Boca Juniors'ta oynayan bir oyuncu var, Pavon. Şöyle bir gelişme oldu. Daha önceden LA Galaxy'nin Pavon'a bir teklifi vardı. Yakşaık 20 milyon Euro'luk bir teklif olduğu iddia ediliyordu. ifadelerini kullandı. Daha sonra Boca Juniors tarafından bu yalanlandı. Başkanları oyuncuyu Avrupa'dan bir takıma kiralık ya da bonservisiyle vermek sitediklerine dair bir açıklama yapmıştı. Boca Juniors, Pavon'u kiralama düşüncesine sahip. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye bu oyuncu teklif edildi." ifadelerini kullandı. (ortacizgi.com)