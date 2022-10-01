Beşiktaş , Fenerbahçe derbi mücadelesi öncesi Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesinin yenilendiğini duyurdu. Beşiktaş yönetimi, Ersin Destanoğlu ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç kaleci senelik 700 bin Euro kazanacak.

Resmi açıklama yapıldı...

Kulübümüz; Futbol Akademimizden yetişen, 2019-20 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın kalesini koruyan ve bu süre zarfında Beşiktaşımızın kazandığı Süper Lig , Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan genç kalecimiz Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı.

Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürümüz ve Sportif Direktörümüz Ceyhun Kazancı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldikleri Ersin Destanoğlu’na yeni dönemde şanlı formamızla başarılar dilediler.

Formayı Emre Bilgin'den geri almıştı

Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada Ersin Destanoğlu yedek kulübesine geçmiş Emre Bilgin bu karşılaşmada görev almıştı. 19 yaşındaki kaleci Ankaragücü ve Başakşehir maçında hatalı gol yedikten sonra formasını tekrar Ersin'e kaptırdı. Ersin'in sözleşme uzatmaması nedeniyle oynatılmadığı iddia edilmişti.