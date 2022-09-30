Beşiktaş ’ta kaleci Ersin Destanoğlu ile bir süredir yürütülen sözleşme yenileme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Valerien Ismael tarafından Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında yedeğe çekilmesi büyük tartışma yaratan 21 yaşındaki başarılı file bekçisiyle sezon sonu bitecek kontratını uzatmak için el sıkıştı.

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile Ersin Destanoğlu ve menajeri arasında yapılan görüşmelerde 4 senelik yeni sözleşme için anlaşma sağlandı. Buna göre Haziran 2023’e kadar kontratı bulunan Ersin önümüzdeki günlerde 4 yıllık yeni imza atacak. Milli kalecinin mukavelesi böylece Haziran 2027’ye uzatılmış olacak.





Beşiktaş Yönetimi, mevcut kadronun en az kazanan isimlerinden biri olan Ersin’in yıllık ücretine 25 kat zam yaptı. Yeni anlaşmaya göre genç kalecinin 500 bin lira olan yıllık garanti ücreti 700 bin euroya (yaklaşık 12 milyon 500 bin lira) çıkarıldı. Ersin’in aylık kazancı 41 bin liradan, mevcut kura göre 1 milyon 41 bin liraya yükseldi.

Çıkış maddesi olacak

Bu arada Transfermarkt verilerine göre güncel bonservis değeri tam 10 milyon euro olan Ersin Destanoğlu’nun yeni sözleşmesinde özel bir yurt dışı çıkış opsiyonunun yer alacağı da ileri sürüldü.

Bu madde, genç kalecinin ciddi bir teklif gelmesi halinde önümüzdeki yıllarda Avrupa’ya açılmasını sağlayabilecek. Çıkış opsiyonunun miktarı henüz netlik kazanmadı. Hatırlanacağı gibi altyapıdan yetişen Emirhan İlkhan 4.5 milyon euroluk çıkış opsiyonuyla sezon başında Torino’ya transfer olmuştu.

(Skorer)



