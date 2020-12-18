Kara Kartal'ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu, Gaziantep FK karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından 2 maç men cezası almıştı. 19 yaşındaki eldiven, cezasının bitmesine rağmen Utku Yuvakuran'ın başarılı performansından ötürü Kasımpaşa ve Alanyaspor mücadelelerinde de yedek soyundu. Genç kaleci, 4 maç aradan sonra geri döndü. Ersin, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasında Siyah-Beyazlı formasına kavuştu. 90 dakika boyunca 2. Lig ekibi karşısında zorlanmayan Ersin Destanoğlu, 80. dakikada Mertan Çam'ın attığı gole engel olamadı, kalesine gelen diğer isabetli şutta ise hata yapmadı.

‘Başkanımız açıklamayı yapar’

Fransa Ligue 1 ekibi Lyon’un takibinde olan ve bonservisi için Siyah-Beyazlılar’a 4.5 milyon Euro (43 milyon TL) önerildiği bildirilen Ersin, Beşiktaş ile sözleşme uzatıp uzatmadığıyla ilgili soruya temkinli cevap verdi. Genç file bekçisi, ‘’Gereken açıklamayı başkanımız yapar. Ben bir şey demeyeyim” diye konuştu.