Siyah-Beyazlılar, sezona sıkıntılı başlamasına rağmen sonradan vites yükseltti ve zirveye ortak oldu. Kara Kartal’da bu sezon birçok isim performansıyla ön plana çıktı. Bunların başında ise Ersin Destanoğlu geliyor. Sergen Yalçın, genç file bekçisi zaman zaman hata yapmasına rağmen ona güvendi, yönetimden kaleci transferi istemedi. Ersin de bu güvenin hakkını fazlasıyla verdi. 22 yaşındaki file bekçisi, ligde 20 karşılaşmada görev yapıp 17 gol yedi. Ancak bunların çoğu, takımın çalkantılı olduğu dönemde geldi. Ersin Destanoğlu, sonradan toparlandı ve tam 9 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Ersin, özellikle karşı karşıya pozisyonlardaki kurtarışlarıyla fark yarattı.

3 kaleciden biri olabilir

Genç file bekçisi üstelik bu başarılı formuna, önünde oynayan stoper ikilileri sürekli sakatlık ve cezalar nedeniyle değişmesine rağmen ulaştı. Genç kaleci, yüzde 67’lik kurtarış oranının yanı sıra yüzde 88’lik topu oyuna sokma başarısıyla da dikkat çekti. Ersin Destanoğlu, müthiş formuyla Beşiktaş’ın zirveye ortak olmasını sağlarken, diğer yandan eski hocası olan Milli Takım’ın patronu Şenol Güneş’e de “EURO 2020 için ben de iddialıyım” mesajı gönderdi. Ersin, bu performansını devam ettirmesi halinde, büyük ihtimalle dev turnuvaya götürülecek 3 kalecinin arasında yer alabilir.



