Ersin Destanoğlu: Puan kaybetmek istemezdik

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta genç kaleci Ersin Destanoğlu, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Maçı bir yol kazası olarak yorumlayan Ersin, Konyaspor maçıyla yeniden çıkışa geçmek istediklerini vurguladı ve ekledi:

''Puan kaybetmek istemezdik. Ona göre hazırlandık hafta içi. Ama uzun bir maraton var. Bir yol kazası. İnşallah Konya maçıyla birlikte bir seriye geçip tekrar havayı yakalarız. İkinci yarıda daha hareketli oynamaya başladık. Kaleye daha çabuk gidince rakip de kendi sahasından çıkamadı. Beraberliği yakaladık ama çok zaman geçirme oldu. Tekrar o havayı yakalayamadık.''





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