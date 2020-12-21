Ersin Destanoğlu oynadı, Beşiktaş kalesini gole kapadı

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, BB Erzurumspor karşısında ilk 11'de yer aldı ve kalesinde gole izin vermedi. Öte yandan Ersin Destanoğlu için Lyon'un transfer ısrarı da sürüyor. İşte detaylar...

TFF Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, kendi evinde BB Erzurumspor'u 4-0 mağlup ederken genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, 4 maç sonra formasına kavuştu.

19 yaşındaki kaleci, Erzurumspor karşısında kalesini gole kaparken, toplam 4 kurtarış yaptı ve %70 pas isabeti sağladı.

Geçtiğimiz günlerde Ersin Destanoğlu’nu transfer etmek isteyen Fransız ekibi Lyon’un, 19 yaşındaki kaleci için Beşiktaş'a 4.5 milyon Euro’luk öneride bulunduğu öne sürülmüştü.

Beşiktaş sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, genç eldiven Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzaladı. Siyah beyazlılar, 2023'te sözleşmesi sona erecek olan 19 yaşındaki genç kaleci ile 2025 yılına kadar kontrat uzattı.

(Ajansspor)