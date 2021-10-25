Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray 'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş 'ta Ersin Destanoğlu, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. 81. dakikada Mostafa Mohamed'in penaltısını kurtaran ve alınan 3 puanda önemli bir rol oynayan genç kaleci, derbi galibiyetlerinin her anlamda özel olduğunu vurguladı, takım olarak devamını getirmek için mücadele edeceklerini ifade etti.

'A Milli Takım 'dan davet geldiğinde elimden geleni yaparım'

A Milli Takım'da oynamayı çok istediğinin altını çizen Ersin, ''A Milli Takım'dan davet geldiğinde elimden geleni yaparım. Şu an Ümit Milli Takım'da oynuyorum, zaman geçtikçe daha iyiye gidiyoruz, iyi bir jenerasyonumuz var. Daha yaşım 20.'' dedi.

Mostafa Mohamed'in attığı penaltıları izlediğini belirten Ersin, şu ifadeleri kullandı:

'Son ana kadar bekledim, sonra kurtardım'

''Mohamed'in penaltılarını izlemiştim, çok penaltı atan bir forvet. Topu alınca hislerim belliydi. Oraya atlayacaktım. Son ana kadar bekledim, sonra kurtardım. Beraberlik olacaktı, önemliydi bizim için. Penaltıyı kurtardıktan sonra tribünler yıkılacak gibi bir sevinç vardı.''

'Daha iyi olacağız'

''Her pozisyonu, penaltı, duran top, korner... Analiz hocalarımız bize gösteriyorlar. Geçen hafta da duran toplardan gol yedik. Bugün nasıl sert savunma yapılacağını gösterdik, her anlamda daha iyi olacağız.''







