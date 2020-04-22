Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde alacağı için FIFA'ya başvuran Alman kalecinin karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti. Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde alacağı için FIFA'ya başvuran Alman kalecinin karşılıklı olarak sözleşmesini feshetti. Beşiktaş teknik heyetinin U19 milli takımının kalesini koruyan Ersin Destanoğlu’ya güvendiği ve genç eldiveni mevkisi için hazırladığı bilgisine ulaşıldı.

Genç file bekçisinin kendisini teknik direktör Sergen Yalçın’a gösterip 1 numarayı kapmayı planladığı öğrenildi. 2012 yılında Bayrampaşaspor formasıyla Beşiktaş'a karşı Fulya'da maça çıkan Ersin, dönemin altyapı hocaları tarafından beğenilerek takıma kazandırılmıştı.

Ersin Destanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

1 Ocak 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ersin Destanoğlu, futbola Bayrampaşspor'da başladı. 2012 yılında Beşiktaş'a karşı gösterdiği performans, ona Fulya kapılarını açtı ve Siyah Beyazlı ekibe katıldı. 2017-18 sezonunda U-21 Takımı'nın as kalecisi olan Ersin, ligde 24 maçta, UEFA Gençlik Ligi’nde ise 5 maçta forma giydi. Geçtiğimiz sezon U21 ile 30 maça çıkan genç kaleci, bu sezon ise 18 maçta görev aldı.

Fiziği ve stiliyle Bayer Munih'in kalecisi Neuer'e benzetilen genç kaleci aynı zamanda Alman kalecinin de hayranı. Beşiktaş'ın genç yıldızı koronvirüs nedeniyle verilen arada Avrupa'nın önemli kalecileri ve özellikle Neuer'in videolarını izliyor.

Alt yaş gruplarında milli formayı 17 kez terleten Ersin'in Beşiktaş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

1.95 boyunda olan ve ayaklarını iyi kullanan genç eldiven piyasa değeri ise 50 bin Euro.