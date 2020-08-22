Ersin Destanoğlu güven veriyor

Kara Kartal’da salı günkü PAOK mücadelesinde kale, takımın 19 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu’nda olacak. Genç kaleci, Yunanistan ekibiyle yapılacak karşılaşma öncesinde sergilediği başarılı performansla teknik ekibe güven veriyor.

22 Ağustos 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Ersin Destanoğlu güven veriyor

Kara Kartal’da salı günkü PAOK mücadelesinde kale, takımın 19 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu’nda olacak. Genç kaleci, Yunanistan ekibiyle yapılacak karşılaşma öncesinde yapılan çalışmalarda sergilediği başarılı performansla teknik ekibe güven veriyor. Başarılı eldiven, dünkü takım çalışmasında da birçok pozisyonda takım arkadaşlarına geçit vermeyerek göz doldurdu.

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