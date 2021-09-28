Ersin Destanoğlu: Daha iyi olacağız

Beşiktaş 'ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından Siyah-Beyazlılar'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu açıklamalarda bulundu.

Ersin'in açıklamaları şöyle;

Sergen Hoca taktikleri verdi, biz de elimizden geleni yaptık. Genç bir kadro çıktık, oynarken zevk almaya çalıştık. Hocamız da bunu söyledi. Kaybettik ama önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız. Serdar Saatçi ve Berkay Vardar'a oyundan zevk almalarını söyledim. Sanırım Berkay ilk profesyonel maçına çıktı. Zorluklara rağmen elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.