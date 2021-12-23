Süper Lig 'in 18. haftasında Beşiktaş 'ın, sahasında Göztepe 'yi 2-1 mağlup ettiği maçta hem penaltı kurtaran hem de başarılı bir performans gösteren genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Ersin Destanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"﻿﻿Sahaya, taraftarlarımızla birlikte bir karakter, ruh ve mücadele koyduk. 50-55'ten sonra bir ağrım oldu ama elimizden geleni yaptık. 3 maçtır çok iyi gidiyoruz, geçen haftadan sonra bu galibiyet çok önemliydi. Artık sonuca da yansıtmamız lazım. 50-55'ten sonra bir ağrım oldu ama elimizden geleni yaptık. Beşiktaş'ın öz kaynağına sahip çıkması çok önemli. Rıdvan, ben, Serdar... Bugün Emre. Önder hocamız. Sergen hocamızı da çok seviyorlardı. Bu bizim için çok önemli. Altyapıda birçok genç oyuncu ben de bir gün oynayabilirim diyebilir."



